Дом-НЛО и особняк: какой недвижимостью в РФ владеют мировые звезды

Актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке за 700 миллионов рублей. Журналисты Life.ru собрали примеры того, какой недвижимостью в России владели или владеют зарубежные знаменитости.

Особняк Сигала площадью 500 кв. м расположен в охраняемом поселке в селе Усово. В интерьере актер совместил русские и восточные мотивы. Эксперты отмечают, что цена может быть завышена — соседние дома за те же деньги предлагают большую площадь и более роскошную отделку. Напомним, что Сигал получил российский паспорт в 2016 году.

Другой известный объект — футуристический дом Capital Hill Residence в Барвихе, построенный по проекту Захи Хадид. Ходили слухи, что этот дом-«НЛО» стоимостью около 5 миллиардов рублей совладелец Capital Group Владислав Доронин строил в подарок топ-модели Наоми Кэмпбелл. Проект завершили в 2018 году, после их расставания, и недавно его все же продали.

Итальянская актриса Орнелла Мути в 2016 году сообщала о покупке квартиры на Остоженке, однако подтверждений этому нет. Известно, что она временно регистрировалась в обычной хрущёвке в Гольяново. Ее дочь позже также заявляла о желании получить российское гражданство и купить жилье.

Жерар Депардье, получивший российский паспорт в 2013 году, владел подаренной ему квартирой в Грозном, но продал ее в 2015-м. Позже актер критически высказывался о спецоперации на Украине.