Депутат Гаврилов пояснил, кто имеет право на бесплатный земельный участок

Земельные участки предоставляются некоторым категориям граждан, с учетом их статуса, состава семьи и места постоянного проживания, напомнил в комментарии RT председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

© Парламентская газета

Он отметил, что в числе основных категорий, имеющих право на бесплатную землю, — многодетные семьи.

Также право на внеочередное предоставление земли закреплено за гражданами, имеющими особые заслуги перед государством: Героями России, Героями Советского Союза и Социалистического Труда, полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы. Кроме того, с 2024-2025 годов регионы начали включать в свои программы участников специальной военной операции и семьи погибших военнослужащих.

Право на земельный участок имеют и военные контрактники. Оно сохраняется и после увольнения — при выслуге от десяти лет либо если увольнение произошло по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, уточнил Гаврилов.

Еще одна возможность получить землю бесплатно предусмотрена для специалистов, готовых работать в сельской местности. Это касается врачей, учителей, работников культуры и других специалистов, которых региональные власти привлекают в муниципалитеты. Участок передается им в безвозмездное пользование, а через пять лет целевого использования переходит в собственность.