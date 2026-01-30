Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума

К концу 2025 года средний срок ипотечного кредитования в России впервые в истории превысил отметку в 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Поданным агентства, в декабре средний срок ипотеки, оформленной российскими гражданами, составлял 26 лет и почти 2 месяца. Для сравнения, в ноябре этот показатель равнялся 25 годам и примерно 9 месяцам. Годом ранее, в декабре 2024 года, средний срок ипотеки составлял около 25 лет и 4 месяца.

При этом средняя ставка по ипотечным кредитам, рассчитанная с учетом льготных программ, в декабре опустилась до 7,59% с 7,93% в ноябре.

С 1 февраля в России вступают в силу более строгие требования к программе «Семейная ипотека». Теперь льготный кредит будет оформляться исключительно на семью, причем супруги обязаны выступать в качестве созаемщиков. Новые правила создают определенные трудности как для обычных семей, так и для тех, кто ранее использовал возможности программы для помощи родственникам или друзьям («доноры»). Кто может воспользоваться семейной ипотекой в 2026 году, какое жилье она позволяет приобрести и как новые правила отразятся на клиентах и банках — в материале «Газеты.Ru».