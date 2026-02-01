В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью

На рассмотрение палаты парламента депутатами Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 1 февраля был внесен законопроект, предлагающий ввести обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью.

© Российская Газета

"Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким предложили обязать нотариусов проводить видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью", - говорится в Telegram-канале фракции.

Они также предложили хранить все отснятые материалы с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в этой сфере.

Авторы инициативы считают, что такая мера защитит россиян от мошеннических действий в сфере сделок с недвижимостью.