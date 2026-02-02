Россиянам рассказали, как обезопасить сделки с недвижимостью

В Росреестре Республики Татарстан посоветовали собственникам жилья внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о запрете регистрации сделок без личного участия, чтобы избежать мошенничества.

Перед покупкой квартиры необходимо заказать актуальную выписку из ЕГРН и проверить историю объекта: законность прав продавца, отсутствие обременений, задолженностей и подтверждение единоличного владения, пишет ГТРК «Татарстан» со ссылкой на специалистов ведомства.

Там отметили, что достоверность выписки легко проверить на сайте Росреестра по QR-коду.

В свою очередь, заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова подчеркнула, что резонансные случаи мошенничества с действиями самого Росреестра не связаны.

