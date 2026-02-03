Что будет со ставками по ипотеке к концу года

Рыночные ипотечные кредиты в России в 2026 году не смогут полностью заменить программы льготной ипотеки, а процентные ставки по ним к концу года не опустятся ниже уровня 13%.

Об этом заявил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

«Рыночная ипотека не сможет еще в этом году заместить льготную ипотеку. Ставки рыночной ипотеки даже близко вряд ли приблизятся к 6% (как по семейной ипотеке — прим. URA.RU)», — сказал он для ТАСС.

По оценке Холопика, к концу 2026 года рыночная ставка может снизиться с нынешних 20% до примерно 13%. По его словам, даже такой уровень остается высоким. То есть не получится выйти на тот диапазон, при котором ипотека станет доступной для очень широких слоев населения. Разница между рыночной ставкой в 13% и льготной в 6% крайне существенна — для заемщиков это фактически означает двукратный рост ежемесячного платежа.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ставку по льготной семейной ипотеке следует соотносить с числом детей в семье. По словам парламентария, в России рассматривается возможность введения дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке. Соответствующий законопроект пока не поступал на рассмотрение профильного комитета Госдумы, обсуждение инициативы продолжается на экспертном уровне, передает «Национальная служба новостей».