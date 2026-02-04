Раскрыта реальная стоимость квартиры, которую Долина продала Лурье

Рыночная стоимость квартиры, которую Лариса Долина под давлением мошенников продала в 2024 году Полине Лурье, сегодня оценивается почти в четыре раза дороже. По данным эксперта по элитной недвижимости, утраченная певицей пятикомнатная квартира площадью 236 кв. м в Хамовниках могла бы стоить около 425 млн рублей вместо полученных за нее 112 млн, передает kp.ru.

Эксперт Алена Радыш пояснила, что при текущей средней цене квадратного метра в престижном районе Хамовники (от 1,8 млн рублей) квартира существенно выросла в цене. На ее стоимость повлияли расположение в 10 минутах от Парка Горького, престижность района и потенциал объекта, несмотря на морально устаревший ремонт.

По информации издания, сейчас Долина арендует жилье в хорошем районе на выгодных условиях и надеется в будущем выкупить съемную квартиру. Стоимость аренды аналогичного жилья в Хамовниках, по оценкам риелторов, составляет от 500 000 до 1 000 000 рублей в месяц в зависимости от площади, ремонта и уровня инфраструктуры.

Долина купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Что касается суммы в 112 млн рублей, вырученной от продажи, сегодня на эти средства можно приобрести просторную квартиру на вторичном рынке в развитых районах Москвы или 2-3-комнатное жилье в новостройке бизнес-класса.