Как дело Долиной повлияло на рынок недвижимости

Скандальное дело артистки Ларисы Долиной не оказало значимого влияния на рынок недвижимости, однако теперь пожилым людям стало сложнее продать собственность. Для собственников стала обязательной справка из психдиспансера.

Такие выводы сделали эксперты Росконгресса.

«Риелторы отказываются от сделок, если у продавца нет дополнительного жилья. Часть собственников уходит в аренду, объем предложения растет. В объявлениях стали указывать возраст как преимущество: „собственник младше 50 лет“», — говорится в докладе Росконгресса, пишут РИА Новости.

В документе также подчеркивается, что покупатели требуют психиатрическое освидетельствование продавца в день сделки, видеофиксацию процесса, приглашение родственников продавца.

Дело Долиной произвело настолько сильный общественный резонанс, что в Госдуме начали обсуждали варианты по защитите граждан в подобных ситуациях. Тем не менее, по словам экспертов Росконгресса, медийная огласка оказалась намного шире, чем масштаб проблемы. Главной проблемой остается малодоступность ипотеки.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках, престижном районе Москвы, за 112 миллионов рублей. Покупательницей выступила предприниматель, работающая в сфере управления недвижимостью, Полина Лурье. После сделки выяснилось, что Долина стала жертвой мошеннической схемы. Сделка была аннулирована, но Лурье через суд смогла вернуть купленную квартиру.

По результатам опроса кредитных организаций, стало ясно как повлиял «эффект Долиной» на вторичный рынок жилья. Эксперты считают, что он не привел к заметному снижению объемов ипотечного кредитования в России.