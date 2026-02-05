Назван главный район новостроек Москвы

В 2026 году основной объем нового жилья в Москве вновь сосредоточится в Новой Москве. Абсолютным лидером по вводу новостроек станет район Коммунарка. Об этом свидетельствуют данные bnMAP.pro, опубликованные «РИА Недвижимость».

По прогнозам аналитиков, в Коммунарке планируется ввести в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров жилья. Речь идет примерно о 80 корпусах и более чем 22 тысячах квартир, которые появятся в продаже. На инфографике район заметно опережает остальные территории столицы.

Вторую строчку рейтинга также занимает Новая Москва. Филимонковский район, по оценкам экспертов, получит около 437 тысяч квадратных метров нового жилья, это в два раза меньше, чем лидер списка. Третье место досталось Даниловскому району, где планируется ввод почти 320 тысяч «квадратов». В основном застройка там ведется на бывших промышленных территориях.

В десятку районов с наибольшим вводом жилья в 2026 году вошли Внуково, Западное Дегунино, Метрогородок, Троицк, Очаково-Матвеевское, Москворечье-Сабурово и Пресненский район. Последний оказался единственным представителем Центрального административного округа.

Отмечается, что Пресненский район выделяется не столько масштабами застройки, сколько стоимостью жилья. При сравнительно небольшом объеме ввода средняя цена квадратного метра здесь самая высокая в топ-10 и превышает 1,3 миллиона рублей.

Отдельно аналитики отмечают районы с минимальным вводом нового жилья. Самые низкие показатели зафиксированы в Новогиреево, Измайлово и Косино-Ухтомском — от трех до пяти тысяч квадратных метров. Ненамного выше объемы в Коптеве и Головинском районах, а также в Тверском и Тимирязевском.

При этом особенно контрастно на этом фоне выглядит Якиманка, являющаяся одним из самых дорогих районов Москвы, при крайне скромных объемах нового строительства. Замыкает список район Сокол.

Всего, по оценкам экспертов, в 2026 году в Москве планируется ввести около 6,4 миллиона квадратных метров жилья. Это 452 корпуса и почти 130 тысяч новых квартир.

Ранее сообщалось, что цены на аренду квартир в Москве к концу года в некоторых округах упали почти на 5 процентов.