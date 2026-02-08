В России готовят запрет наличных при операциях с недвижимостью

В Госдуме готовят законопроект, который может обязать россиян и бизнес проводить все сделки с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

© Газета.Ru

По его словам, инициатива была предложена партией «Справедливая Россия» и связана с резонансными случаями мошенничества при операциях с недвижимостью. Предполагается, что обязательный безналичный расчет позволит лучше защитить интересы граждан и снизить число злоупотреблений, которые возникают при передаче крупных сумм наличными.

Аксаков отметил, что при безналичной форме расчетов риски обмана значительно сокращаются, поскольку такие операции становятся более прозрачными и контролируемыми.

Глава думского комитета уточнил, что законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента. В случае его принятия новые правила могут вступить в силу во второй половине текущего года.