Новостройкам в России предсказали сложности

В 2026 году рынок новостройки ждет непростой сценарий. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики RedCat.

Для восстановления положительной динамики потребуется значительное снижение кредитных ставок до приемлемого уровня 12–15 процентов годовых. Это даст возможность купить жилье большей части россиян и обеспечит стабильный приток клиентов банкам.

Эксперты обратили внимание на всплеск интереса к семейной ипотеке: по итогам второго полугодия 2025 года спрос вырос на 130 процентов. Однако, как считают специалисты, за ним последует рекордное падение. Причинами бурного роста эксперты назвали ожидание изменений условий льготной ипотеки, акции застройщиков со скидками до 30 процентов, низкие процентные ставки менее 6 процентов без повышения стоимости жилья. К покупке жилья стимулирует и рост цен на аренду.

Падение спроса на жилье будет связано с ужесточением условий семейной ипотеки, посчитали в RedCat. С 1 февраля супруги должны быть созаемщиками, также необходимо наличие постоянной регистрации у родителей и детей, наличие СНИЛС у ребенка, что усложнит доступ к программе для многих россиян.