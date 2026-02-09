За сдачу квартиры в аренду россиян могут лишить льготной ипотеки

Житель Москвы утратил право на льготную ипотеку после того, как без разрешения банка начал сдавать купленную в кредит квартиру. Об этом сообщает Mash.

В 2024 году мужчина оформил «семейную ипотеку» под 6% годовых на приобретение двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м в Котельниках. Срок кредита составил 30 лет с ежемесячным платежом в 59 тысяч рублей.

Спустя некоторое время владелец сдал жилье в аренду. Когда он решил повысить арендную плату на 10 тысяч рублей, между ним и квартиросъемщицей возник конфликт. В ответ на отказ оставить прежнюю стоимость арендатор сообщила в банк и налоговые органы о том, что квартира сдается без уплаты налогов и без согласия кредитора.

Банк установил нарушение условий договора, который запрещал сдачу залоговой недвижимости без одобрения. Финансовая организация поставила заемщику ультиматум: полностью погасить кредит в течение 14 дней либо столкнуться с повышением ставки до 22%.

Поскольку погасить всю сумму сразу было невозможно, мужчине пришлось согласиться на увеличение процентной ставки. В результате его ежемесячный платеж вырастет примерно на 120 тысяч рублей, а общая переплата по кредиту может составить десятки миллионов рублей. В настоящее время заемщик ищет адвоката для оспаривания решения банка.