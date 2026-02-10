Российский рынок M&A показал худший результат за всю историю наблюдений

Российский рынок слияний и поглощений по итогам 2025 года показал худший результат за всю историю наблюдений с 2005 года, следует из ежегодного исследования компании Kept. Общий объем сделок сократился на 37% и составил $27,6 млрд, а в рублевом выражении падение оказалось еще более резким — на 44%, до 2,26 трлн рублей. За год было заключено 290 сделок — минимум с 2010 года, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Главными причинами спада стали высокая стоимость заемного капитала и нежелание покупателей увеличивать долговую нагрузку. Ключевая ставка удерживалась на уровне 21% вплоть до июня, после чего ЦБ пять раз снизил ее — до 16% к декабрю. Дополнительным тормозом стали возросшая налоговая нагрузка и геополитическая неопределенность. В итоге рыночная активность сместилась от стратегий роста к поиску продавцов с умеренными ценовыми ожиданиями.

Иностранцы ушли, семейные офисы пришли

Ключевым структурным изменением года стало почти полное иссякание потока выходов иностранных инвесторов — главного драйвера рынка в 2022–2024 годах. Число таких сделок сократилось более чем вдвое относительно 2024-го и составило 23 против 202 в пиковом 2022 году. Условия выхода ужесточились: дисконт вырос с 50% до 60%, «налог на выход» — с 15% до 35%.

Освободившуюся нишу заняли семейные офисы — компактные команды по управлению капиталом крупного частного инвестора или семьи. Классические фонды прямых инвестиций, опиравшиеся на иностранный капитал, утратили прежние позиции. Семейные офисы готовы рассматривать активы в широком круге отраслей и проявляют гибкость в условиях дефицита ликвидности, хотя и стремятся к приобретению контрольной доли.

Лидерами по числу сделок остались три сектора: технологии и медиа, недвижимость и строительство, а также потребительский рынок — на них пришлось около 60% всей активности. Положительную динамику в денежном выражении показали лишь потребительская сфера и нефтегазовая отрасль.

Крупнейшие сделки года

По подсчетам Kept, самой дорогой сделкой стала покупка «Газпром нефтехим Салавата» компанией «Росхим» у «Газпрома» за $3,2 млрд. Второй по размеру — приобретение «Атлантом» у «Деметра холдинга» грузовой компании «Транслес» за $1,9 млрд. Заметными также стали покупка 50% «Авито» Россельхозбанком у Kismet Capital Group Ивана Таврина, допэмиссия Segezha Group на $1,4 млрд и SPO банка ВТБ на $1 млрд.

Всего пять сделок превысили порог в $1 млрд против восьми годом ранее. Суммарная стоимость мегасделок сжалась до $8,8 млрд — антирекорд за весь период наблюдений.

На рынке IPO активность оказалась умеренной: состоялось четыре первичных размещения на 37,3 млрд рублей против 20 сделок в рекордном 2024 году. Крупнейшим стало IPO Дом.pф на 31,7 млрд рублей, снизившее долю государства в капитале до 89,9%.

Прогноз на 2026 год

Аналитики Kept не ожидают быстрого восстановления. Даже при вероятном снижении ключевой ставки во второй половине 2026 года она останется двузначной, что продолжит ограничивать инвестиционную активность. Основным вектором станет консолидация активов внутри крупных холдингов, реинвестирующих денежные потоки через сделки M&A. Дополнительный спрос создадут активы компаний с критическим уровнем долговой нагрузки.

Отдельный потенциал сохраняется на рынке публичных размещений: около 20 компаний находятся в высокой степени готовности к IPO и ждут благоприятного окна. Реализация этих планов зависит от замедления инфляции — по итогам 2025 года она составила 6,3% — и начала устойчивого цикла снижения ставки. При благоприятном сценарии инвесторы рассчитывают на волну отложенных сделок, прежде всего в технологическом и потребительском секторах. До 2030 года Минфин ожидает размещения акций госкомпаний на сумму до 1 трлн рублей.