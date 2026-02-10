Названа стоимость самого дорогого проданного в России особняка

Продажа дома на Рублево-Успенском шоссе Подмосковья оказалась самой крупной сделкой 2025 года на рынке загородной недвижимости. Речь идет о вилле в Жуковке площадью 3 тыс. кв. м. Ее купили за 3,5 млрд рублей, отмечает ТАСС.

Дом выполнен известным архитектурным бюро в модернистском стиле, с панорамным остеклением, видами на ландшафтный парк и предметами современного искусства в интерьере.

В особняке находится spa-комплекс с бассейном, хамамом, сауной, массажной комнатой, а также личный оборудованный салон красоты, винная и сигарная комнаты, кинозал с баром, большой спортзал, восемь спальных блоков, два кабинета, гардеробные, лифт, гараж на несколько машиномест и дом для проживания персонала.

Кроме того, 2025 год отметился еще одной крупной сделкой. Классический особняк 2,3 тыс. кв. м на 100 сотках соснового леса юыл продан за 3,2 млрд рублей. Где именно расположен дом девелоперы не уточнили.