Путин поручил рассмотреть возможность погашения ипотеки для семей с 4 детьми

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тыс. рублей. Перечень поручений главы государства размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству России следует рассмотреть возможность предоставления семьям дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путём полного или частичного погашения за счёт государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тысяч рублей) в случае рождения четвёртого и последующих детей.

Срок выполнения до 1 июня 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмину поручено оценить спрос на группы для малышей в яслях; проанализировать успешные практики поддержки семей сотрудников, имеющих детей; выдать вузам указания по обустройству условий для студенток-матерей; создать госпрограммы по повышению качества жилья для семей, особенно с детьми до 7 лет.