В Союзе строителей рассказали о позитивной стороне «схемы Долиной»

Проблемы с мошенничеством, связанные со «схемой Долиной», положительно повлияли на рынок первичной недвижимости, так как это побудило людей приобретать квартиры в новостройках. Об этом сообщил координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко.

— Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке, — сказал он.

Федорченко добавил, что это влияние не было решающим, однако оно поддержало застройщиков. Также специалист назвал избыточной инициативу депутатов о периоде охлаждения при продаже «вторички», передает ТАСС.

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной, по оценке экспертов, не привело к заметному охлаждению рынка недвижимости, однако повлияло на практику сделок. В докладе «Росконгресса» говорится, что основные изменения затронули пожилых продавцов и требования к оформлению продаж.

Ранее в Госдуме рассказали о мерах защиты от мошенничества с жильем. Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, запрет на сделки с жильем без личного участия собственника защитит от злоумышленников. Установить такой запрет можно онлайн через портал «Госуслуги» или в центре «Мои документы».