Брокеры назвали бредом запрет банками сдавать ипотечную квартиру в аренду

Закон не запрещает гражданам сдавать заемные квартиры в аренду, однако урезонить банки может только ЦБ РФ, заявила НСН Кристина Малхасян. Формально банки не могут повышать ставку по ипотеке за сдачу заемщиком квартиры в аренду, однако на практике возникают нюансы, которые важно учитывать каждому владельцу. Об этом НСН заявила президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, ипотечники массово жалуются, что банки запрещают сдавать купленную в кредит квартиру в аренду без своего согласия. К тому же за подачу заявки на согласие банк взымает плату. Миронов намерен обратится по этому поводу в Центробанк России.

«Получается, у меня есть собственность, но при этом я не могу ей воспользоваться. Это звучит бредово. Тогда, зачем банк заставляет нас страховать имущество, ипотечную квартиру, ежегодно? Что может быть с квартирой? Стены не сломают, дверь если сломают, это только отделка, банк её никак не оценивает. Мебель испортят, это моя проблема, а не банка, он же мне не дает деньги на неё», - прокомментировала собеседница НСН.

Верховный Суд РФ специально разъяснил, что банк не вправе запрещать заемщикам – физическим лицам сдавать заложенные квартиры внаём. ВС посчитал, что банк не вправе ограничивать в договоре законное право ипотечника использовать заложенное имущество по назначению. За нарушение банк должны оштрафовать. Однако, как отметила Малхасян, на банки пока нет управы.

«Банк, это такая структура, которая мало кому подчиняется. Если Центробанк выдаст указание или «принудительно-добровольную» рекомендацию, тогда, может, что-то изменится. А до тех пор такая практика будет продолжаться», - констатировала эксперт.

Она также обратила внимание, что одностороннее повышение ставки ипотеки без нарушения условий программы незаконно. Поэтому появившиеся ранее сообщения о том, что банки массово повышают ставку по IT-ипотеке из-за сдачи квартиры в аренду, по её словам, оказались фейком.

«Повысить ставку банк из-за этого не может. Это возможно, только, если заёмщик не предоставит необходимые сведения в срок. Дело в том, что по условиям IT-ипотеки необходимо регулярно предоставлять справки с места работы из аккредитованной компании, которая включена в льготную программу. По условиям ипотеки, если справки не предоставляются, согласно кредитному договору, в этом случае банк вправе поднять ставку. При этом, если специалист в дальнейшем предоставит подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку», - пояснила Кристина Малхасян.

В начале 2026 года пользователи Банки.ру в Народном рейтинге стали часто обращать внимание, что банки усилили контроль за сдачей ипотечных квартир в аренду. Банки требуют письменного согласия на аренду, иногда прямо запрещают передачу квартиры третьим лицам до полного погашения кредита или оставляют за собой право проведения выездных проверок состояния жилья.

Ранее стало известно, что в Госдуме идет обсуждение возможности смены американской модели ипотеки на сберегательные кассы, как в Европе. Такой вариант обойдется заемщикам в два раза дешевле, утверждают депутаты. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержала идею и объяснила, что такая модель научит граждан ответственности.