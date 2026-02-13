В ЦБ оценили последствия запрета на расчет наличными при сделках с жильем

Запрет на расчеты наличными при сделках с недвижимостью может увести цены в тень. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Чего я опасаюсь — например, что если будут введены запреты на такого рода расчеты, наличными, чтобы эти сделки и цена сделок не ушли в теневую область. То есть они стали бы занижать цены в контрактах, которые за безналичные, а наличные платились бы отдельно», — пояснила глава регулятора.

Набиуллина добавила, что сейчас рано делать выводы. По ее словам, последствия введения ограничений нужно оценить.

Ранее Набиуллина назвала условия возвращения доступной для россиян ипотеки. Она заявила, что это произойдет при устойчивом снижении инфляции.