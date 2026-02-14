Верховный суд допустил изъятие единственного жилья

Верховный Суд РФ поддержал кредитора в споре с жителем Санкт-Петербурга и разрешил включить унаследованную квартиру в конкурсную массу, несмотря на ее статус единственного жилья. Определение опубликовано на сайте высшей судебной инстанции.

Согласно документу, петербуржец вступил в наследство, получил квартиру, но вместе с недвижимостью к нему перешли и долговые обязательства перед девелопером на сумму 9,1 млн рублей.

Застройщик потребовал реализовать жилье для погашения задолженности. Суд первой инстанции отказал компании, указав на исполнительский иммунитет единственного жилья должника.

Вместе с тем, пояснили в суде, при дальнейшем рассмотрении дела были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности ответчика.

Как установила судебная коллегия, незадолго до подачи заявления о банкротстве наследник передал свою долю в другой квартире матери. Эти действия специалисты расценили как намеренное ухудшение жилищных условий для сохранения спорной недвижимости от взыскания.

Верховный суд РФ, после рассмотрения вновь открывшихся обстоятельств, пришел к выводу, что в подобных случаях иммунитет единственного жилья не подлежит безусловному применению.

Ведомство согласилось с доводами строительной компании и постановило включить спорную квартиру в конкурсную массу для последующей продажи.