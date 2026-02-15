В России спрогнозировали снижение цен на жилье

Жилье в России может подешеветь и стать привлекательным для вложения средств населения.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Потому что у нас, как говорится, есть проблема: ипотека сократилась, доходы граждан тоже. Все, кто хотел инвестиционное жилье купить, наверное, купили. И сейчас надо распродавать то, что понастроили», — спрогнозировал Шохин.

Он посоветовал россиянам приобрести недвижимость на пике снижения цен, поскольку она не обесценится в будущем.

Кроме того, Шохин заявил, что в 2026 году все такими же привлекательными будут оставаться депозиты. Однако он также отметил, что вложение в один из активов не гарантирует устойчивого долгосрочного дохода.

Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7 процента в годовом выражении — это выше инфляции. Спрос на квартиры в новостройках разогнался, так как люди ожидали ужесточения условий по льготной ипотеке в июле.