Россиянам могут запретить покупку квартир в Финляндии

Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры в стране. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, сообщает РИА Новости.

С прошлого лета россиянам уже законодательно запрещено покупать земельные участки в Финляндии. Российский посол не исключает дальнейших ужесточений со стороны Хельсинки.

«Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя», — сказал Кузнецов.

По его словам, в Финляндии сохраняются политическая воля и запрос на антироссийские шаги. Официальный Хельсинки демонстрирует, что готов ограничивать права граждан России под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что власти могут пересмотреть все недвижимые сделки в стране, заключенные россиянами за последние 20 лет.