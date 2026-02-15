Россиянам рассказали о новых нормах для владельцев загородной недвижимости

Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подробно разъяснил в беседе с RT ключевые нововведения, касающиеся использования земельных участков, борьбы с опасными растениями и оформления построек.

По словам парламентария, новые правила направлены на наведение порядка в сфере загородного хозяйства и защиту прав добросовестных собственников.

Он отметил, что одним из самых резонансных изменений стало введение административной ответственности за длительное неиспользование дачных участков.

«С 2026 года за неиспользование в течение трёх лет приобретенных для садоводства или дачного строительства участков собственников могут привлечь к ответственности. Размер штрафа для граждан составляет от одного до полутора процентов кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей», — пояснил Чаплин.

Ещё одно важное нововведение касается борьбы с борщевиком Сосновского. С марта 2026 года обязанность уничтожать это опасное растение на своих участках закреплена законодательно.

«Теперь владельцы земельных участков обязаны бороться с распространением опасных сорных растений. За невыполнение этих требований законом предусмотрена административная ответственность. Речь идёт не просто о чистоте участка, а о безопасности всего нашего сообщества», — подчеркнул депутат.

Чаплин обратил внимание на необходимость чётко разграничивать капитальные объекты и временные постройки.

«Владельцам нужно чётко понимать, что регистрации в Росреестре подлежат капитальные строения. Главными признаками капитальности являются наличие прочного фундамента, невозможность перемещения объекта без ущерба и подключение к стационарным инженерным сетям. К таким объектам, безусловно, относятся жилые и садовые дома, а также капитальные бани, гаражи и иные хозяйственные постройки. В то же время лёгкие навесы, сборные теплицы и временные сараи, не имеющие прочной связи с землей, оформления не требуют», — отметил парламентарий.