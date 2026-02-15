Стало известно, когда прекратится рост цен на вторичном рынке

Цены на вторичное жилье в России продолжат расти в 2026 году. Остановить их может ипотечное кредитование ниже 16%, но все будет зависеть от ставки ЦБ. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал основатель российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Эксперт отметил, что покупатели и продавцы следят за рынком и «смотрят, что происходит с инфляцией».

«Очевидно, что в этом году цены продолжат свой рост, но уровнем ниже, чем инфляция», — сказал Апрелев.

По его прогнозам цены на вторичном рынке будут повышаться, пока реальная рыночная ипотека не вернется на уровень ниже 16%. Алексеев считает, что такой показатель, с учетом темпов снижения ключевой ставки ЦБ, может быть достигнут не раньше нынешней осени.

«Ставка должна снизиться примерно на уровень ниже 12%, чтобы ипотека стала ниже 16%», — подчеркнул риэлтор.

Он добавил, что это тот уровень ипотеки, при котором «у нас рынок встал, и прекратились сделки».

На этой неделе Банк России снизил ключевую ставку, это произошло впервые в 2026 году.