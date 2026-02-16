В Москве число квартир в бюджете до ₽20 млн сократилось в 5 раз за год

Стоимость квадратного метра на новостройки в столице растет, что влияет на средний бюджет покупки: на рынок выходит все меньше проектов комфорт-класса, в премиальных – больше. По данным аналитики CORE.XP, количество квартир до 20 млн рублей существенно снизилось и сейчас составляет чуть более 2500 лотов. На конец января 2026 года в «старой» Москве в продаже во всех сегментах было 2532 квартиры в бюджете до 20 млн рублей. Это в 5 раз меньше, чем в январе 2025 года (12 477 лотов), и в 8 раз меньше, чем в январе 2023 года (19 817 штук).

Сейчас больше половины таких квартир – однокомнатные (67%), на студии приходится 33%. Средняя цена квадратного метра составляет 490,2 тыс. рублей, что на 22% выше, чем годом ранее. Средняя площадь квартир – 34,94 кв. м, что на 3% ниже, чем год назад. Больше всего квартир в бюджете до 20 млн рублей находится новостройках в районах Царицыно (19%) и Гольяново (18%).

Аналитики выделяют несколько причин снижения числа квартир в этом бюджете. Одна из них – вымывание недорогих лотов на ранних этапах строительства. На этапе котлована цена квадратного метра самая низкая, и в пределах 20 млн рублей можно купить квартиры как в комфорт-, так и в бизнес-классе.

«Сейчас на московском рынке уровень распроданности проектов на момент ввода в эксплуатацию достигает 70–80%, что выше, чем раньше. Если в 2021–2022 годах этот показатель составлял 70–72%, то к 2025 году он вырос до 79%. В наших проектах бизнес-класса к моменту получения разрешения на ввод продается более 90% квартир, а в премиум-классе – более 80%», – отметила Евгения Виниченко, директор по ценообразованию и аналитике компании Pioneer.

Еще одна причина – сокращение доли комфорт-класса и перераспределение в сторону более дорогих премиальных проектов. Это связано с ростом требований города к архитектуре, инфраструктуре и общественным пространствам, а также с увеличением себестоимости строительства из-за роста стоимости денег для застройщиков. Кроме того, покупатели стремятся улучшить качество жизни и выбирают более продуманные и дорогостоящие комплексы.