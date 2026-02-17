Где сильнее всего подорожала аренда небольшого жилья

Средние цены аренды квартир площадью до 32 кв. м сильнее всего выросли за год - с февраля 2025 года по февраль 2026 года - в Белгороде (+16,2%) и Рязани (+16,1%).

Об этом говорится в материалах федерального портала "Мир квартир", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос на квартиры площадью до 32 кв. м вырос с февраля 2025 года на 15%. Многие арендаторы пытаются таким образом экономить, переезжая в них из полноразмерных "однушек", которые в среднем обходятся на 17% дороже <...> Наибольший рост ставок наблюдался в Белгороде (+16,2%), Рязани (+16,1%), Чебоксарах (+15,5%), Самаре (+15,1%) и Саратове (+14,9%)", - отмечается в материалах.

Больше всего в стоимости за год упали небольшие квартиры в Новосибирске (-15,9%), Новокузнецке (-12,3%), Твери (-11,9%), Туле (-6,1%), Кемерово (-5,4%). В Москве цена квартир площадью до 32 "квадратов" за год снизилась на 9% до 53,2 тыс. рублей в месяц, в Подмосковье - повысилась на 5,1%, до 35 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге произошло небольшое изменение цены (+0,1%) до 32,4 тыс. рублей в месяц. В среднем по всем городам РФ рост составил 3,6% до 40,2 тыс. рублей в месяц.

"Для сравнения: обычные однокомнатные квартиры подорожали за год на 3,3%, двухкомнатные и трехкомнатные - на 3%. Это только подтверждает обычное положение вещей, когда маленькие по площади лоты дорожают быстрее всех остальных. Предложение объектов на рынке за период февраль к февралю практически не изменилось (+3% за год)" - приводятся в материалах слова генерального директора "Мир квартир" Павла Луценко.

В ближайшие месяцы ценовые показатели останутся в целом на том же уровне, ставки будут расти лишь символически до начала высокого сезона в августе.