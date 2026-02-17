Эксперт дал прогноз по ценам на жилье в России

Эксперт рынка недвижимости Константин Апрелев дал прогноз о будущем цен на жилье в эфире радио «Комсомольская правда». По его мнению, ситуация на первичном и вторичном рынках будет развиваться по совершенно разным сценариям.

Больнее всего, по словам эксперта, придется именно сегменту новостроек. Рынок настолько перегрет, а покупательская активность упала, что снижение стоимости там практически неизбежно. Интересно, что уже сейчас можно найти уже готовые квартиры от застройщика с отделкой, которые на 15–20% дешевле, чем аналогичные лоты, продающиеся на стадии котлована или начала строительства.

«Очевидно, что в таком аспекте, конечно, строящееся жилье в цене будет снижаться, потому что спрос туда не вернется», — пояснил Апрелев.

По его словам, чтобы вернуть спрос на новостройки, необходимо менять модель финансирования эскроу-счетов, отказываться от стопроцентного их наполнения, говорить о том, что люди до ввода в эксплуатацию жилья не должны будут заполнять все 100% этих эскроу-счетов. Достаточно будет, например, 10–20% внести, а все остальные уже гасить ипотекой по завершению строительства. Мне кажется, что если на эту модель мы не перейдем, то, безусловно, на первичном рынке цены понизятся».

Совсем иная картина складывается на «вторичке». Здесь нет монополии одного продавца, и миллионы собственников сами регулируют цены. По прогнозам, в текущем году стоимость вторичного жилья продолжит ползти вверх, хотя и будет отставать от темпов официальной инфляции, повторяя тренд прошлого года.

Главным тормозом для всего рынка эксперт называет ипотеку. Сейчас она доступна лишь каждому пятому покупателю на вторичном рынке, тогда как в 2019–2020 годах доля ипотечных сделок доходила до 80%. Чтобы вернуть былую активность, ставка по рыночной ипотеке должна опуститься ниже психологически важной отметки в 16%. Именно этот уровень осенью 2023-го стал заградительным, остановившим массовые сделки.