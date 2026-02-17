Мишустин поручил снизить стоимость строительства жилья
Российские власти должны разработать меры по снижению стоимости строительства жилых домов. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам обсуждения актуализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
Какими могут быть действия для выполнения этой задачи, и стоит ли покупателям ждать заметного уменьшения цен на квартиры?
- Высокая стоимость нового жилья стала одной из причин падения спроса на новостройки, - говорит президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков. - При этом рост цен в последние два года обусловлен не столько долей прибыли девелоперов, сколько инфляционными процессами и стоимостью привлечения финансовых ресурсов для обеспечения деятельности компаний.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, выручка девелоперов увеличилась в 2025 году на 8,3%, а себестоимость строительства – на 8,2%.
- Невозможно вновь сделать жилье доступным без снижения его себестоимости, - продолжает Кирилл Кулаков. - Пока что девелоперы снижают стоимость новостроек, перекладывая часть забот на плечи новоселов. Так, в конце 2025 года две трети (66%) квартир в «старой» Москве продавались без отделки, что стало максимальным показателем за последние пять лет. Но очевидно, что это временные решения. Для сохранения или увеличения объемов строительства следует повышать производительность труда. А главное - нужно применять новые технологии на всех этапах, от проектирования до отделочных работ.