Эксперт объяснил резкое падение заявок на ипотеку на новостройки в 2026 году
Количество заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе 2026 года сократилось на 46,6% относительно декабря прошлого года и на 37,4% по сравнению с январем 2025 года, такую статистику привела одна из компаний на рынке.
«Основным фактором такой тенденции стало исчерпание опережающего спроса, так как большая часть семей, планировавших покупку жилья с использованием семейной ипотеки, ускорилась и оформила кредиты до вступления в силу новых ограничений. Это временно поддержало рынок в конце прошлого года, но привело к заметному охлаждению уже в начале 2026-го», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Резкое сокращение числа заявок на ипотеку для покупки новостроек в феврале выглядит логичным продолжением событий конца 2025 года, отметил он.
«Дополнительное давление создают новые требования программы. Обязательная регистрация детей и родителей по одному адресу, сложности с альтернативными сделками и продажей старого жилья снижают доступность льготной ипотеки даже для формально подходящих заемщиков. При этом падение сделок на первичном рынке пока выглядит мягче, минус 36,2% к январю, за счет ранее одобренных заявок. Этот эффект носит инерционный характер и будет постепенно сходить на нет», - сообщил эксперт.
При этом спрос на рыночную ипотеку, напротив, растет - в феврале (на 15 февраля) он увеличился на 10,3% к январю и на 42,5% год г/г.
«Это говорит о смещении структуры спроса и о том, что часть покупателей либо откладывает покупку новостроек, либо переориентируется на вторичный рынок, где предложение гибче, а сделки проще с точки зрения формальных требований. Для сектора девелоперов текущая статистика означает сохранение давления на продажи в первом полугодии 2026 года. Поддержкой могут стать обсуждения дифференцированных ставок и возможные новые меры господдержки для семей с детьми, но эффект от них, скорее всего, будет ограниченным. Во втором полугодии 2026 года спрос будет постепенно смещаться в сторону вторичного жилья на фоне ожидаемого продолжения смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России, а рынок новостроек останется в фазе охлаждения. В базовом сценарии это означает умеренные объемы продаж, рост конкуренции за покупателя и сдержанную динамику акций девелоперов без явных драйверов для их быстрого восстановления», - сообщил аналитик.