Эксперт объяснил резкое падение заявок на ипотеку на новостройки в 2026 году

Количество заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе 2026 года сократилось на 46,6% относительно декабря прошлого года и на 37,4% по сравнению с январем 2025 года, такую статистику привела одна из компаний на рынке.

«Основным фактором такой тенденции стало исчерпание опережающего спроса, так как большая часть семей, планировавших покупку жилья с использованием семейной ипотеки, ускорилась и оформила кредиты до вступления в силу новых ограничений. Это временно поддержало рынок в конце прошлого года, но привело к заметному охлаждению уже в начале 2026-го», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Резкое сокращение числа заявок на ипотеку для покупки новостроек в феврале выглядит логичным продолжением событий конца 2025 года, отметил он.

«Дополнительное давление создают новые требования программы. Обязательная регистрация детей и родителей по одному адресу, сложности с альтернативными сделками и продажей старого жилья снижают доступность льготной ипотеки даже для формально подходящих заемщиков. При этом падение сделок на первичном рынке пока выглядит мягче, минус 36,2% к январю, за счет ранее одобренных заявок. Этот эффект носит инерционный характер и будет постепенно сходить на нет», - сообщил эксперт.

При этом спрос на рыночную ипотеку, напротив, растет - в феврале (на 15 февраля) он увеличился на 10,3% к январю и на 42,5% год г/г.