В России захотели изменить правила покупки квартир с льготной ипотекой

В Российской гильдии риелторов (РГР) предложили сделать обязательной чистовую отделку в квартирах, купленных с помощью льготной ипотеки.

Об этом говорится в письме, направленном организацией премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

«Представляется целесообразным предусмотреть передачу жилья, приобретаемого по льготным программам в новостройках, с чистовой отделкой, обеспечивающей возможность немедленного заселения», — говорится в документе.

Как отметили авторы инициативы, мера поможет сократить время между покупкой и переездом, а также сэкономить на ремонте и временной аренде. Помимо этого, новые правила повысят эффективность бюджетной поддержки, поспособствуют развитию российских производителей стройматериалов и повышению рождаемости.

