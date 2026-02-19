Недвижимость россиян в ЕС под угрозой: эксперты предупреждают о серьезных последствиях

Финляндия намерена провести ревизию сделок с недвижимостью, заключенных гражданами России и Белоруссии за последние два десятилетия. Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что проверка коснется около 3,5 тысяч объектов — в отношении них может быть применен механизм принудительного выкупа из-за угрозы национальной безопасности, сообщает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, это беспрецедентный шаг для Евросоюза. Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев напоминает, что ранее принцип неприкосновенности частной собственности в ЕС соблюдался неукоснительно. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова подчеркивает, что гражданство владельца само по себе не может служить законным основанием для конфискации.

Формально действия Хельсинки опираются на закон 470/2019, который позволяет государству выкупать объекты в интересах нацбезопасности. Однако любое такое вмешательство должно быть тщательно обосновано.

Эксперты предупреждают о возможных последствиях: от затяжных судебных разбирательств до репутационных потерь. Массовый пересмотр прав собственности может отпугнуть иностранных инвесторов и негативно сказаться на экономике страны.