Названы два типа жилья с самым быстрым ростом цен

Основным фактором роста прибыли для девелоперов на первичном рынке Москвы в 2025 году стал рост цен. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 20% и достигла 806 тысяч рублей. Ценовой рывок позволил бизнесу нарастить объем выручки на 9% - даже на фоне снижения общего количества сделок и популярности рассрочек. Таковы данные компании Dominanta.

Единственный сегмент, который в ушедшем году показал увеличение объема продаж в квадратных метрах, - «премиум»: плюс 12%. Остальные сегменты потеряли в среднем 4–5% объема.

В элит-классе сокращение объемов продаж было компенсировано ростом цен на 36%. В «комфорте» и «бизнесе» цены выросли на 8%, из кредитных программ была доступна преимущественно семейная ипотека, и выручка девелоперов не увеличилась.

На фоне снижения общего объема продаж - и в квадратных метрах, и в количестве квартир - средняя площадь жилья в предложении, напротив, выросла на 12% - до 66 «квадратов» (против 59 годом ранее).

- Статистическое увеличение площади квартир связано, в первую очередь, с переориентацией девелоперов в сторону высокобюджетных проектов. Массового жилья строится все меньше, а домов в сегментах «бизнес» и «премиум» - больше. В Москве эта тенденция ярко выражена, - поясняют аналитики.

По прогнозам, на протяжении всего 2026 года будет особенно заметен рост цен на жилье двух типов. Первый - новостройки в стадии строительства. Второй - недавно сданные жилые комплексы, которые на рынке получили название «вчерашние новостройки». Например, строящийся дом бизнес-класса на севере столицы (срок сдачи - 2028 год) за девять месяцев с начала продаж продемонстрировал рост стоимости квадратного метра на 17%. А построенный в 2025-м жилой комплекс на юге города «потяжелел» за год на 25%.