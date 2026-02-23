Россиян предупредили об изменениях в правилах использования дачных участков

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила, которые связаны с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ). Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

© Газета.Ru

По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется понятный и единый принцип определения и изменения видов разрешенного использования. Он определяется с учетом установленных для конкретной территории правил: градостроительных регламентов, лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.

Как отметил эксперт, для собственников это означает более формализованный подход: ориентирами станут федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. Это упростит согласование. В ряде случаев процедура будет носить уведомительный характер.

«Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля», — сказал Терехин.

До этого доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил заявил, что россиянам грозит штраф и даже изъятие дачного участка, если он находится в заброшенном состоянии.

