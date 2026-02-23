Долгопрудный возглавил рейтинг городов — спутников Москвы по росту цен на жилье

Долгопрудный стал первым в рейтинге городов — спутников Москвы по темпам роста средней цены 1 кв. м в новостройках за месяц. В январе 2026 года средняя цена «квадрата» составила в этой локации 270 тыс. руб., увеличившись по сравнению с показателем декабря прошлого года на 5,2%, подсчитали аналитики платформы bnMAP.pro.

Лидерство Долгопрудного эксперты объясняют сменой структуры предложения: экспозицию покинула значительная часть недорогих квартир. Именно это отразилось на среднем показателе средней цены 1 кв. м.

Второе место с приростом за месяц на 5%, до 291 тыс. руб. за «квадрат», заняли Котельники, на третьей позиции оказался Королев, где средняя цена «квадрата» выросла на 4,4%, до 215 тыс. руб.

Четвертое место заняли Люберцы (+3,5%, до 250,2 тыс. руб.), а замыкают пятерку лидеров Мытищи (+3,2%, до 269 тыс. руб.).

Снижение средней цены 1 кв. м за месяц зафиксировано только в Реутове (снижение на 3%, до 291,3 тыс. руб.). Это связано с тем, что экспозицию покинул более дорогой проект, уточнили эксперты платформы.