Россияне попали в «ипотекозависимость»

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что на российском ипотечном рынке сформировалась «ипотекозависимость», и число заемщиков достигло 11 млн, а общий портфель — 23,15 триллиона рублей, что, в свою очередь, означает, что ипотека стала для значительной части семей не просто способом купить жилье, а долгосрочным финансовым обязательством.

Как заметил собеседник издания, по итогам прошлого года ипотечный долг показал рост на 9%, несмотря на высокие рыночные ставки. Он обратил внимание на то, что рынок поддерживал не столько приток новых заемщиков, сколько рост среднего размера кредита. По словам эксперта, жилье на первичном рынке стало дороже примерно на 10% за год, из-за чего людям приходилось занимать больше и растягивать выплаты на более длительный срок.

Трепольский подчеркнул, что средняя длительность ипотечных договоров приблизилась к 25–30 годам, то есть к границе типичного трудового периода, и одновременно с этим ухудшилась платежная дисциплина: объем просроченной задолженности за год удвоился и превысил 200 миллиардов рублей, а доля проблемных ипотечных кредитов достигла 1%.

При этом эксперт уточнил, что ипотека по-прежнему выглядит наиболее устойчивым сегментом по сравнению с необеспеченными кредитами, где просрочка выше и составляет около 4,5%. Впрочем, собеседник издания отметил, что сам темп роста просрочки на ипотеке стал фактором риска.

Ключевой уязвимостью рынка Трепольский назвал высокую зависимость от льготных программ, учитывая, что свыше 80% выдач сейчас приходится на субсидируемую ипотеку, в первую очередь на «Семейную ипотеку». В таких условиях любое изменение параметров господдержки быстро отражается на спросе: при ужесточении условий или сокращении лимитов покупатели первыми уходят с рынка, добавил эксперт.