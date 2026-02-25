Каждая четвертая квартира в РФ продавалась с пометкой «срочно»

Каждый четвертый российский продавец квартир в 2025 году был готов расстаться с недвижимостью немедленно, жертвуя в среднем 5-10% стоимости. При нынешних ценах на жилье эконом-класса, взлетевших с 5-7 до 12 млн рублей, покупатель может сэкономить до миллиона.

Но парадокс в том, что на вторичном рынке дисконты начали сжиматься: в январе 2026-го средний размер торга упал до 4,8% после рекордных 6,5% летом. Продавцы, почувствовавшие оживление спроса во второй половине года, уже не так охотно уступают.

Главная причина спешки – непомерная кредитная нагрузка. Люди, оформившие ипотеку несколько лет назад под относительно низкий процент, сегодня столкнулись с платежами, съедающими половину дохода. При этом 93% продавцов умудряются не допускать просрочек – они сливают квартиру до того, как испортят кредитную историю. После сделки 68% переезжают в жилье поскромнее, лишь бы закрыть долги и не остаться на улице, сообщает РИА «Новости».

Проблема усугубляется тем, что вторичка оказалась в пролете: рыночная ипотека там кусается так, что сделки проходят либо с гигантским первоначальным взносом, либо вообще за наличные. Семейная ипотека, которая еще держит первичку, с февраля ужата до одного кредита на семью с жесткими требованиями к созаемщикам.

Ситуация усугубляется тем, что недвижимость стремительно теряет инвестиционную привлекательность. Глава РСПП Александр Шохин открыто заявил: «Жилье, скорее всего, начнет дешеветь». Девелоперы вынуждены распродавать остатки в сданных домах, конкурируя с физлицами, и в некоторых городах цены застройщиков уже ниже, чем у частников. Это создает замкнутый круг: инвесторы, понимая, что выйти из проекта по цене выше, чем у девелопера, не получится, перестают вкладываться в новостройки. Спрос смещается в сегмент комфорт+ и бизнес-класс как наиболее ликвидный, а эконом-сегмент захлебывается в срочных продажах.

Пока банки ждут снижения ключевой ставки до 12-13% к концу года, продавцы вынуждены выбирать: либо терять миллион сейчас, либо рисковать остаться с квартирой, которая будет дешеветь дальше.