Россиян предупредили о риске лишиться земельного участка

Земля, которая годами простаивает и не используется по назначению, может быть изъята у собственников с 1 марта 2028 года. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса, которая действует с 1995 года, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда он предназначен для жилищного и иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет», - напомнил парламентарий.

При этом, по его словам, федеральный закон, который был разработан Росреестром и вступил в силу 1 марта 2025 года, оговаривает, что именно понимается под освоением земельного участка, а также срок для его использования по назначению.

Кошелев также уточнил, что после выявления нарушения собственнику земельного участка будет выдано предписание и дано время все исправить. Однако в случае, если ситуация не меняется и участок по-прежнему заброшен, может последовать обращение в суд.

«Власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов», - рассказал депутат.

Но у собственника есть право предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых он не смог освоить землю, например, долгая болезнь или командировка. Кроме того, правообладатель может направить в контрольный орган ходатайство о продлении срока устранения нарушений. При этом для участков, которые приобретены после 1 марта 2025 года, срок отсчитывается с момента возникновения права собственности.

Ранее, в июне 2016 года, в России была запущена программа «Дальневосточный гектар». В рамках этой программы граждане России могут бесплатно получить участок земли. На одного человека полагается один гектар в определенных регионах страны.