Хуснуллин раскрыл секрет «дешевых» квартир

Дальнейшее развитие строительного рынка в России теперь напрямую зависит от роста реальных доходов граждан и перехода на технологии быстровозводимого жилья. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после отчета правительства РФ в Госдуме.

По словам вице-премьера, ключевым фактором доступности квадратных метров станет не только льготная ипотека, но и радикальное снижение себестоимости через массовое использование домокомплектов.

«Для того, чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос – это доходы населения», — передает "Интерфакс" слова Хуснуллина.

Он добавил, что кабинет министров, «несмотря на все сложности бюджета», продолжал субсидировать ипотеку при высокой ставке и подчеркнул необходимость поддержки этого инструмента и далее.

«Нам, конечно, нужно... научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», - сказал Хуснуллин.

При этом власти готовы субсидировать производителей таких конструкций, включая сферу деревянного домостроения.