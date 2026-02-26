В России могут расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин поручил проработать изменения условий семейной ипотеки, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке. Список поручений главы государства по итогам программы «Итоги года» опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, решение направлено на поддержку многодетных семей. В рамках поручения предлагается рассмотреть возможность покупки квартиры в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.

Задачу предстоит выполнить правительству России. Кабмин должен будет представить предложения до 30 марта 2026 года.

Утром 26 февраля финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова сообщила, что квартир, которые соответствуют параметрам семейной ипотеки, станет меньше на 15–25% в 2026 году. По ее словам, на это влияет себестоимость строительства и вывод на рынок объектов с большей площадью и более высокой ценой.