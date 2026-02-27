Финляндия проверит сделки с недвижимостью россиян у стратегических объектов

Власти Финляндии изучают возможность пересмотра сделок по покупке недвижимости российскими гражданами вблизи стратегических объектов страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В течение двух десятилетий граждане России имели возможность без ограничений покупать в Финляндии земельные участки, дома, дачи и коммерческую недвижимость. Однако с 2022 года финские органы начали проверку этих объектов и обнаружили, что многие из них находятся вблизи военных баз, аэродромов, складов с оружием, а также важных дорог и объектов телекоммуникационной и водной инфраструктуры.

В 2020 году Финляндия ввела более строгие правила для покупателей из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны, включая Россию. Теперь такие покупатели обязаны получать специальное разрешение от Министерства обороны. С тех пор 37 сделок были заблокированы по соображениям национальной безопасности.

Финские власти в текущий период тщательно изучают ранее купленные земельные участки и рассматривают возможность изъятия объектов, которые могут представлять опасность. В Министерстве обороны уточнили, что оценка рисков проводится на основе расположения недвижимости, а также с учетом биографии и мотивов покупателей. Проверку осуществляют несколько ведомств, которые пытаются выявить закономерности и потенциальные угрозы.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтверждал намерение изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами третьих стран.