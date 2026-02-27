Названа цена самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, оценили в 1,7 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр Сочи».

Речь идет о лоте 2025 года постройки, расположенном в Адлерском районе в поселке Красная Поляна, на участке в 30 соток. Площадь двухэтажного особняка на нем составляет 650 квадратных метров. Специалисты уточнили, что дом монолитный — это говорит о его высокой прочности, долговечности, сейсмостойкости и хорошей звукоизоляции.

«Похожие параметры имеет и другой объект в этом же сегменте — коттедж площадью 630 квадратных метров, который также предлагался рынку с ценой 1,7 миллиарда рублей в конце 2025 года», — добавили эксперты агентства.

Накануне стало известно, что самая дорогая квартира на первичном рынке недвижимости Москвы продается более чем за девять миллиардов рублей.