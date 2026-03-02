Какую ипотеку нужно гасить досрочно

В 2026 году не имеет особого смысла досрочно погашать ипотеку, если ставка по кредиту составляет 7–9%.

Однако, если ипотека была взята под более высокие ставки, например 20%, тогда более разумным стратегическим решением является использование всех свободных средств для досрочного сокращения долга, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в интервью изданию «Газета.ру» рассказал бизнес-эксперт и специалист по финансам Дмитрий Трепольский. Специалист объяснил, что вопрос о досрочном погашении ипотеки в текущем году — это в основном математика, которая зависит от сроков взятия кредита.

Для ипотечных займов, оформленных в период 2020–2023 годов по ставкам 7–9%, досрочное погашение в январе 2026-го является скорее ошибкой, чем выгодной стратегией. В этом случае выгоднее использовать дополнительные деньги для инвестирования или других целей, поскольку их перераспределение не даст значимой экономии и может лишь снизить финансовую гибкость.

Эксперт полагает, что ставки по депозитам в 2026 году останутся на уровне 13–15% годовых. В таком случае, вложение свободных средств на депозит под 15% позволит заработать за год до 150 тысяч рублей с миллиона рублей, тогда как экономия на процентах по ипотеке при погашении, взятой под 8%, составит лишь около 80 тысяч рублей в год.

Поскольку доходность депозитов выше процентов по кредиту, банк фактически платит вкладчику за отказ от досрочного погашения, отметил Трепольский. Для заемщиков, которые взяли ипотеку в 2024 или 2025 году под очень высокие ставки — 18% и выше — ситуация кардинально иная.

Им рекомендуется максимально быстро направлять все имеющиеся средства на досрочное погашение основного долга уже в первые месяцы, чтобы снизить общую сумму начисляемых процентов и минимизировать долговую нагрузку.

Владельцам ипотеки по льготным, низким ставкам лучше всего сберегать накопления в депозитах, создавая капитал и получая дополнительный доход, поскольку нет смысла платить раньше времени без существенной на то необходимости.

Тем, у кого кредит по высоким ставкам, важно максимально быстро гасить кредит, так как практически не существует безрисковых финансовых инструментов, способных настолько же эффективно перекрывать 20% и более годовых.