Стало известно, как конфликт США и Ирана отразится на ценах на новостройки в ОАЭ
Цена на новостройки в ОАЭ может упасть вдвое в случае затяжного военного конфликта США и Израиля против Ирана, предположила партнер направления торговой недвижимости BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Недвижимость».
США и Израиль на протяжении трех дней наносят масштабные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры Ирана. КСИР в ответ ударил по американским военным базам на территории стран Ближнего Востока.
Силы ПВО ближневосточных стран сбили значительную часть иранских ракет и дронов. Обломки аппаратов упали на жилые дома, объекты ключевой инфраструктуры, гостиницы, аэродромы.
По словам российских туристов, власти ОАЭ и других стран в первый день растерялись — не объявили воздушную тревогу, не начали эвакуацию.
«Рынок недвижимости ОАЭ впервые за много лет проходит реальный стресс-тест безопасности. Сейчас рынок измеряет не доходность, а уровень риска. В краткосрочной перспективе это означает не плавную коррекцию, а паузу сделок и падение ликвидности», — заметила Яруллина.
По ее оценке, премиальные и готовые объекты обычно переживают такие периоды спокойнее.
Вместе с тем, уточнила эксперт, при затяжных геополитических рисках и проблемах с логистикой в перегретых инвестиционных и off-plan (покупка недвижимости на стадии планирования или строительства) проектах возможна двузначная коррекция вниз.