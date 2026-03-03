Как снижение ставок по ипотеке отразится на стоимости жилья

В России банки начали снижать ставки по ипотеке. Такая тенденция может оживить рынок недвижимости. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, заведующей кафедры финансового инвестиционного менеджмента РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

© Газета.Ru

Специалист напомнил, что ключевая ставка Банка России изменилась. По его мнению, тенденция на снижение будет продолжаться и в будущем, из-за чего ставки по кредитованию, в том числе и по ипотеке, тоже начнут постепенно снижаться.

По словам экономиста, в начале 2026 года спрос на жилье заметно снизился. Теперь же рынок недвижимости в стране может оживиться.

При этом эксперт добавил, что заметного роста цен на жилье на фоне большего спроса не ожидается.

«Я думаю, что здесь все будет варьировать в существующих ценовых параметрах, потому что цены и так достаточно высокие, поэтому ожидать роста цен, наверное, не нужно. Тем более, что сегодня есть достаточно большой объем избыточного предложения. Поэтому, во всяком случае, ближайшие полгода я не ожидаю какого-нибудь заметного роста цен на этом рынке», — объяснил он.

Генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов до этого рассказал «Газете.Ru», что доступной можно назвать ипотеку под 10-11% годовых. По его словам, ее доступность определяется рядом факторов, в числе которых средняя заработная плата населения и стоимость жилья.