В России новые ограничения обвалили спрос на семейную ипотеку

Поток заявок на семейную ипотеку в России резко сократился после изменения условий программы с 1 февраля 2026 года. По данным «Дом.РФ», которые приводит РБК, за неполный февраль (с 3 по 23 февраля) банки получили 81,8 тыс. обращений — это более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период января (146,4 тыс.) и февраля прошлого года (139,7 тыс.).

С февраля вступило в силу правило «одна семья — одна льготная ипотека». Если раньше каждый взрослый член семьи мог оформить льготный кредит под 6%, то теперь супруги должны выступать созаемщиками.

Новые условия подстегнули ажиотаж в конце прошлого года: в декабре, по данным ЦБ, россияне взяли ипотеку на рекордные 811 млрд рублей, в январе — еще 425 млрд, причем более 80% пришлось на семейную ипотеку. Пик заявок пришелся на последнюю неделю января — 64,2 тыс. Сейчас еженедельный поток стабилизировался на уровне 26–28 тыс. — вдвое ниже январского максимума и в 1,7 раза меньше, чем год назад.

Выдачи кредитов также упали. В пиковую неделю января банки выдали 16,9 тыс. кредитов на 99,4 млрд рублей. В первую неделю февраля — 6,1 тыс. (–64%) на 35,2 млрд рублей. Доля одобренных заявок в феврале составила 39%, в январе была ниже — 35%.

В банках подтверждают спад. В Т-банке заявки снизились на 30%, в ВТБ ожидают снижения выдач по рынку на 24% к январю, но надеются на рост в марте. В ПСБ прогнозируют просадку рынка в 1,7–2,1 раза (до 200–250 млрд рублей в феврале).

При этом меняется структура спроса: в Абсолют Банке доля заявок на вторичное жилье (рыночная ипотека) выросла с 9% в январе до 70% в феврале. В банке «Дом.РФ» отмечают, что льготные программы по-прежнему занимают 90% заявок, но их доля будет снижаться.