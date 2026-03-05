Названы российские города-лидеры по росту цен на новостройки

В целом по России средний лот на первичном рынке жилой недвижимости в феврале 2026 года подорожал на 1%, до 8,3 млн рублей.

Таковы результаты исследования, которое провели специалисты федерального портала "Мир квартир", проанализировав годовую динамику цен на новостройки в 70 крупнейших городах России. По их данным, общая цена квартиры выросла в 47 городах, снизилась в 21, в двух городах стоимость не изменилась.

Больше всего квартиры подорожали в Грозном (+11,6%), Сургуте (+7,4%), Волжском (+6,9%), Сочи (+5,5%), Мурманске (+5%). Больше всего подешевели новостройки в Кирове ( - 4,8%), Магнитогорске ( - 3,5%), Волгограде ( - 3,2%), Новосибирске ( - 2,2%), Владивостоке ( - 2,1%) и Москве ( - 1,3%). В Московской области рост цены составил 2,9%, в Санкт-Петербурге - 0,5%, в Ленинградской области - 0,1%.