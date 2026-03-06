Найден неожиданный способ повысить доступность частного жилья для россиян

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил кредитным организациям поддержать программы деревянного домостроения, чтобы повысить доступность индивидуального жилищного строительства. Соответствующее обращение парламентарий намерен направить в Минфин, Минэкономразвития и Рослесхоз, передает News.ru.

По словам депутата, на сегмент ИЖС приходится около 70% всего возводимого в стране жилья, однако лишь треть таких домов строится из дерева. Миронов назвал это «преступно мало» для России. Он убежден, что развитие деревянного домостроения способно обеспечить стабильный спрос на продукты глубокой переработки леса.

Политик также раскритиковал ситуацию в лесной отрасли, где, по его мнению, десятилетиями ресурсы вывозились за рубеж. Помогать лесопромышленникам, считает Миронов, следует только при условии ориентации на внутренний рынок и глубокую переработку, а не на вывоз сырья.

Ранее урбанист Юлия Зубарик отмечала, что рынок ИЖС переживает «тектонический сдвиг»: россияне все чаще отказываются от больших участков в пользу компактных владений.