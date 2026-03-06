Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

Покупать готовые квартиры в России станет выгоднее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Маркетинговые цены на вторичную недвижимость в апреле продолжат стагнировать, однако реальные суммы сделок, по прогнозам Трепольского, опустятся на полтора-два процента. Покупатели, выходящие на сделку с «живыми» деньгами или одобренной рыночной ипотекой, смогут диктовать собственные условия. Кроме того, в апреле экспозиция традиционно обновляется, и на рынок выходят те, кто хочет продать жилье до начала летних отпусков. Продавцы охотнее торгуются и снижают цены во многом из-за ипотечного разрыва — массовых льготных программ в сегменте «вторички» нет, а рыночные ставки заградительными. В целом продавцы сейчас делятся на два вида: те, кому нужно продать «здесь и сейчас», и те, кто готов ждать годами. В ходе переговоров цены будут снижаться в среднем на 5-10 процентов.

В столице в следующем месяце сильнее всего спрос упадет на жилой фонд 70–90-х годов, а в «старой» Москве на уступки придется идти и тем, кто продает квартиры в мешей доступности от метро, считает эксперт. В Санкт-Петербурге с избытком предложения столкнутся «спальные» районы. В городах-миллионниках обстановка будет более устойчивой — в основном цены будут меняться в цепочках альтернативных сделок.

Однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках можно будет приобрести в среднем за 4,2-5,5 миллиона рублей, «двушка», как предполагает финансист, обойдется в 6,5-8,5 миллиона рублей. Стоимость трехкомнатной квартиры будет варьироваться в пределах 9,5-13 миллионов рублей. В Москве «однушка» будет стоить около 12,8-15 миллионов рублей, «двушка» — 18,5-22 миллионов рублей. Трехкомнатную квартиру в столице можно будет купить в среднем за 26-32 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге цены будут варьироваться от 8,2 до 9,8 миллиона рублей за однокомнатную, 12,5-15,5 миллиона рублей за двухкомнатную и 17,5-23 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. «Апрель 2026 года — идеальный момент для «охоты» за дисконтами, если у вас есть большая сумма наличных», — посоветовал Трепольский. Если же в планах оформлять ипотеку, стоит подождать еще три-четыре месяца.

Ранее в России спрогнозировали падение продаж новостроек. Количество сделок с первичным жильем может упасть на 30 процентов.