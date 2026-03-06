Выдача ипотеки в России рухнула

В феврале 2026 года российские банки выдали физлицам 66,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 290,3 млрд рублей. По сравнению с январем объем предоставленных ссуд сократился на 31%, количество — на 20%, подсчитали в консалтинговой компании Frank RG. Средний размер кредита уменьшился впервые с августа прошлого года — на 13%, до 4,38 млн рублей, передает РБК.

Основная причина — ужесточение условий семейной ипотеки с 1 февраля. Теперь для участия в госпрограмме действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека», оба супруга обязаны выступать созаемщиками. Ранее каждый взрослый член семьи мог оформить на себя льготный кредит под 6%. Поток заявок на такие ссуды после изменения правил сократился более чем на 40%, сообщал РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Несмотря на месячное падение, в годовом выражении рынок показывает рост: объем выдач в феврале превысил прошлогодний показатель на 32,4%, а число договоров — на 43%. За январь–февраль россияне получили ипотеку на 710,9 млрд рублей — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В других сегментах розничного кредитования динамика оказалась разнонаправленной. Кредиты наличными в феврале выросли на 13% относительно января, достигнув 323,4 млрд рублей — максимума с сентября 2025 года. Средний чек увеличился на 13%, до 190,7 тыс. рублей.

Автокредитование также прибавило: объем выдач составил 116,1 млрд рублей (+20% к январю), количество кредитов выросло на 17%. При этом средний чек немного снизился — до 1,53 млн рублей. Сегмент POS-кредитов (в точках продаж) продолжил падение. Объем выдач упал на 16% (до 18,7 млрд рублей), количество оформленных кредитов — на 12%, средний чек сократился на 5%. Всего в феврале банки предоставили россиянам 2,1 млн кредитов на 748,4 млрд рублей. Это на 9,4% меньше, чем в январе, но на 38,8% выше прошлогоднего уровня.