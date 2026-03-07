РЖД сняли с аукциона свой небоскреб в Москве-Сити

Почему РЖД передумали продавать свой небоскреб в Москва-Сити? Объявление об аукционе исчезло с торговой площадки компании спустя сутки после публикации. На странице появился статус «предложение не актуально». О том, что РЖД собирается продавать свой офис, стало известно в начале этого года. Эксперты РИА Новости Недвижимость оценили его в 200-230 млрд рублей. Речь идет о небоскребе Moscow Towers, состоящем из двух высоток, соединенных между собой.

Высота каждой почти 300 метров, в комплексе насчитывается 63 этажа. Сама госкомпания приобрела небоскреб в 2024 году за 193 млрд рублей, но затем решила избавиться от актива для улучшения финансовой ситуации. Продажа помещений в «Москва-Сити» предусмотрена инвестпрограммой РЖД на 2026 год. Комментирует член совета директоров инвестиционной платформы Simple-Estate Артем Цогоев:

Артем Цогоев, член совета директоров инвестиционной платформы Simple-Estate

«Это была крупнейшая сделка того года, но из офисных. Собственно говоря, через какое-то время стало известно, что это госкомпания, у которой действительно есть долги, долги очень серьезные... Это один из самых крупнейших должников России — РЖД. Соответственно, они решили все-таки на фоне неких финансовых проблем отказаться от этой недвижимости. Были версии о том, по какой цене это будет выставлено. В итоге появилась информация о том, что это выставили на аукцион за 193 миллиарда. Ну и, собственно говоря, сняли сейчас с продажи. Во-первых, очень крупная сумма. И, честно говоря, круг покупателей, в общем-то, не очень ясен, потому что такая сделка была недавно заключена, например, Wildberries: они купили целую башню, она еще строится, а Moscow Towers — уже готовый объект. Возможно, что у РЖД есть уже прямой покупатель, который хотел бы это приобрести. Но в целом, если это не так, на самом деле, наверное, вот эта вот вся чехарда с заявлением об аукционе, снятии с аукциона связана исключительно с тем, что никак не могут понять, какую же начальную цену ставить. То есть это 193 миллиарда или какая-то другая сумма? Поэтому я думаю, что все, что сейчас происходит, — это некая подготовка к какой-то истории, которую мы скоро узнаем. А то, что периодически всплывает информация об аукционе, потом исчезает, ну, это, наверное, какой-то странный, но, к сожалению, процесс, который происходит, особенно это касается, конечно, государственной собственности».

По оценке Forbes, в 2024 году РЖД заняли третье место в списке крупнейших должников страны с результатом 2,7 триллиона рублей. К концу прошлого года долг госкомпании достиг уже 4 трлн рублей. Тогда же стало известно, что РЖД обсуждает с банками и властями возможность реструктуризации задолженности.