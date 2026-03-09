Рынок жилья Дубая рухнул из-за обострения вокруг Ирана

Биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов показали стремительное снижение на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

© Global look

Стоимость ценных бумаг в секторе жилья снижается пятую сессию подряд. Суммарное падение составило около 20% из-за ситуации с Ираном, передает РИА «Новости».

В понедельник DFM Real Estate Index опустился на 4,76%, достигнув отметки 13 353,18 пункта. Негативная динамика наблюдается уже пять дней.

За этот период индикатор потерял существенную часть стоимости. Ранее он находился на уровне приблизительно 16 700 пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани для международного капитала. Иранские удары повредили терминал аэропорта и вызвали пожар в элитном отеле. Очевидцы сообщили о километровых очередях из выезжающих автомобилей после начала эскалации.